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Genç kızı sokak ortasında taciz etti

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Lefkoşa’da bir markete alışverişe giden 17 yaşındaki genç kızı marketten çıktıktan sonra takip ederek önünü kesen ve cinsel tacizde bulunan Bayram Bozdağ tutuklandı

Genç kızı sokak ortasında taciz etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sokak ortasında 17 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunan zanlı Bayram Bozdağ tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç,  zanlı Bayram Bozdağ’ın 19 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz,  sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Ergüleç, 19 Mart 2020 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet göstermekte olan Altunçay isimli marketin ön kısmında Lefkoşa’da sakin Bayram Bozdağ’ın (E-58) bahse konu markete alışverişe giden Lefkoşa'da sakin F.S.’ye (K-17) alkollü bir vaziyette market içerisinde takip edip marketten ayrıldıktan sonra Asker Sokak üzerinde önünü kesip F.S'e dokunabilecek mesafeye kadar yaklaşarak rahatsız ederek kendisine hitaben "Nerelisiniz gülüm, canım, nerelisiniz canım" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Ergüleç,  zanlının aynı tarihte derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Ergüleç, zanlının gönüllü ifadesinin şikâyetçinin ifadesini destekler konumda olduğunu söyledi. Ergüleç, tahkikatın tamamlandığını belirterek,  zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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