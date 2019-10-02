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Genç kadın 2 gündür kayıp

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Lefkoşa'da sakin Emine Eğer isimli genç kadının kayıp olduğu bildirildi.

Genç kadın 2 gündür kayıp
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ; 29.09.2019 tarihinde, 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir. Soruşturma devam etmekte.

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