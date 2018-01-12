Gemikonağı'nda yine öğrenci kavgası

Polisten verilen bilgiye göre, iki grup arasında yaşanan kavgada atılan taşlar sonucu 3 araç hasar gördü.
Polis tarafından bölgede yapılan inceleme esnasında, araçlarında tecavüzi alet (sopa vb.) bulunan beş kişi tutuklandı.
Gemi konağında bu sabah 02:30 sıralarında iki karşıt grup arasında taşlı sopalı bir kavga yaşandı
Polisten verilen bilgiye göre, iki grup arasında yaşanan kavgada atılan taşlar sonucu 3 araç hasar gördü.
Polis tarafından bölgede yapılan inceleme esnasında, araçlarında tecavüzi alet (sopa vb.) bulunan beş kişi tutuklandı.