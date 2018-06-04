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Gemiden mülteci çıktı

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Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin Mağusa Limanında yaptığı rutin kontrollerde 3 mülteci tespit edildi

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Gemiden mülteci çıktı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri dün Mağusa Limanında yaptığı rutin kontrollerde “Toros” isimli yük gemisi ile limana gelen çok sayıda TIR aracı didik didik aradı.

CÖŞ ekibi tarafından yapılan rutin kontroller sırasında geminden gizlice çıkmaya çalışan 3 mülteci ise yakalandı.

Dün gerçekleştirilen arama sırasında ise CÖŞ ekipleri, mültecilerin getirildiğine inanılan bir TIR aracın dorsesinde boş çikolata ambalajları ve içerisinde idrar bulunan pet şişeler tespit etti.

Konu TIR araç polis tarafından liman ambarına çekilerek el konuldu. Elde edilen bilgilere göre konu TIR aracın şoförü ile KKTC’ye kaçak olarak girmeye çalışan 3 mülteci dün akşam Türkiye’ye geri gönderildi.

  

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