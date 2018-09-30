Geçitkale-Tatlısu anayolunda korkutan kaza

Geçitkale - Tatlısu Anayolunda akşam saatlerinde virajı alamayan sürücü yoldan çıkması sonucunda yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18.00 sıralarında, Geçitkale - Tatlısu Anayolu 15 -16 km'leri arasında Yusuf Duman, yönetimindeki GM 904 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp toprak sete çarpıp takla atmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Rabia Bilici kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.