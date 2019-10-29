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Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağı düştü: 2 ölü

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Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağı düştü: 2 ölü
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Geçitkale Havalanı'nda Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı sırada düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düştü. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan . Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

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