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Geçitkale bölgesinde büyük arazi yangını

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Geçitkale bölgesinde büyük arazi yangını

Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi ve otların kuruması sonucunda arazi yangınları da artıyor.

Az önce Kuzey Mesarya bölgesi beldelerinden Geçitkale'de arazide başlayan yangın nedeniyle yardım çağrısı yapıldı. Geçitkale'nin batı girişinde çıkan yangın nedeniyle Geçitkale Belediyesi yardım çağrısı yaptı.

Belediyeden yapılan duyuru şöyle:

"ÇOK ACİL DUYURU!!!

Geçitkale Kasabası batı girişinde Sarınç Restorant yanında çıkan yangın için acil olarak (tırmıklı) traktör ve su tankeri araçlarına ihtiyaç vardır. Tırmıklı traktör ve su tankeri aracına sahip olan tüm vatandaşlarımızın yangın yerine gelmeleri önemle rica olunur.."

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