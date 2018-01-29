Geçen hafta 417 rapor 55 kaza ve bir ölüm meydana geldi.

KKTC’de, 22-28 Ocak döneminde, biri ölümle sonuçlanan 55 trafik kazası meydana gelirken toplamda 5 bin 046 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Kazalardan 18’i süratli araç kullanmak, 16’sı kavşakta durmamak, 12’si yakın takip, 6’sı dikkatsiz sürüşten dolayı meydana geldi. Kazalarda 330 bin TL’lik hasar meydana gelirken, 22’si Lefkoşa, 7’si Gazimağusa, 17 ‘si Girne, 6’sı Güzelyurt, 3’ü de İskele’de meydana geldi.

Trafikle ilgili olarak geçen hafta yapılan polis kontrollerinde ise, 5 bin 046 araç sürücüsü kontrol edilirken 417 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Kontrol edilen araç sürücülerin 71’i süratli araç kullanmak, 64’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 55’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 37’si seyrüsefer ruhsatsız, 30’u alkollü, 26’sı sigortasız veya kapsamı dışında, 22’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz, 1’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 69’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.