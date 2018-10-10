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Gece kulüplerinde bıçaklar konuştu

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Gece kulüplerinde bıçaklar konuştu
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 Gazimağusa ve Alayköy’de faaliyet gösteren 2  gece kulübünde adam öldürmeye teşebbüste bulunuldu. Olaylarda 2 kişi bıçakla yaralanırken 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 00.20 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübüne ait araç park yerinde M.Ş.D.(E-39), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı aynı iş yerinde çalışan Mehmet Avkıran’ın yüzüne kafası ile vurup ciddi şekilde darp etti. Ardından tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile adı edilenin vücudunun 6 ayrı yerinden bıçaklayıp öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda yaralanan Mehmet Avkıran kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da ise, dün akşam yine bir gece kulübü içerisinde Z.H.(E-39) kendisiyle tartıştığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Deniz Balçık’ı vücudunun 4 ayrı yerinden bıçaklamak suretiyle öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda yaralanan Deniz Balçık, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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