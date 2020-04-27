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Gece kulüpleri kapatılmasına rağmen fuhuş yapılıyor

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Ülkede gece kulüpleri kapatılmasına rağmen fuhuş sürüyor. Polis, Playboy gece kulübünde çalışan bir kadınla fuhuş yapan kişiyi ve olayda aracı olan kulübün garsonunu tutukladı

Gece kulüpleri kapatılmasına rağmen fuhuş yapılıyor

Evrim KAMALI

Ülkede gece kulüplerinin kapatılmasına rağmen fuhuşun devam ettiğini gündeme getiren HALKIN SESİ’nin yayını doğrulandı.

Alayköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme birimine bağlı polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda fuhuşa teşvik suçunu işledikleri tespit edilen zanlılar Abdulaziz Oğul ve Hasan Güneş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil İbrahim Genç olayla ilgili bulguları aktardı. Genç, zanlılar Abdulaziz Oğul ve Hasan Güneş’in Fuhuşa Teşvik ve Yasal Emre İtaatsizlik suçlarına methaldar olduğunu belirterek, Narkotik polisinin yaptığı operasyon sonucunda tespit edildiklerini bildirdi. Polis, zanlı Abdulaziz Oğul’un Playboy adlı gece kulübünde garson olarak çalıştığını belirterek, söz konusu zanlının 26 Nisan 2020 tarihinde, 00.50 raddelerinde konsomatris A.K. ile para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için Mehmet Oral isim şahıs ile 1000 TL karşılığında anlaştığını ve bu yönde söz konusu gece kulübünde garson olarak çalışan zanlı Hasan Güneş’e talimat verdiğini belirtti. Polis memuru Genç, bu yolla Oral ile A.K’nin cinsel ilişkide bulunmasının sağlandığını ifade etti.

Polis memuru Halil İbrahim Genç, zanlıların ayni zamanda Bakanlar Kurulu tarafından verilen işletmelerin kapalı tutulması kararına uymadıklarını da söyleyerek, suç islediklerini belirtti. Genç, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların çalışma izinlerinin bulunduğunu anlatarak, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen saadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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