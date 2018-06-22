Gece kulübünde rahatsızlanan 64 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Mutluyaka'da bir gece kulübünde aniden rahatsızlanan Ziyat Düzova (E-64) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 22.30 sıralarında meydana geldi.

ÇAYIROVA’DA HIRSIZLIK…OLAYLA İLGİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çayırova’da, Filiz Ferdiye Tuncel’e ait ikametgâhın kapı camının açılıp bir çamaşır makinesi, bir LCD televizyon, bir uydu alıcısı, bir çaydanlık, bir kahve makinesi, on beş şişe muhtelif marka içki çalınması olayında zanlı olarak görüşen A.A. (E-27) tutuklandı.

16-18 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda çalınan eşyalardan kahve makinesi ve LCD televizyon bulunarak polis tarafından emare olarak alındı.

HASPOLAT’TA ELEKTRİK AKIM HIRSIZLIĞI

Haspolat’ta Temmuz 2006-21 Haziran 2018 tarihleri arasında A.A.’nın (E-36) aynı parsel içerisinde babasına ait ikametgahın kendi adına kayıtlı olan elektrik kurumuna ait elektrik sayacından toplam 126 bin 355TL değerinde elektrik akımını çaldığı, yine işletmeciliğini yaptığı iş yerinden Elektrik Kurumu’na ait elektrik sayacından toplam 7 bin 339.41 TL değerindeki elektrik akımını çaldığı tespit edildi.

Adı edilen hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün 15.00-17.00 saatleri arasında "Asayiş ve Trafik” operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehane ve eğlence yerleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise, toplam 200 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 25 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.