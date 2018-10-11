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Gece kulübünde dehşet

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Mehmet Şerif Durdu adlı kişi, Alayköy’deki İmparator gece kulübüne ait park yerinde konsomatris bir kadın nedeniyle tartıştığı kulüp garsonunu önce dövdü sonra da vücudunun altı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

Gece kulübünde dehşet
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Evrim KAMALI

Alayköy’de“Adam Öldürmeye Teşebbüs” , “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Mehmet Şerif Durdu, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Tural Güneralp, 10 Ekim’de  saat 00.20’de, Alayköy’de faaliyet gösteren İmparator isimli gece kulübüne ait araç park yerinde,  Mehmet Şerif Durdu’nun, konsomatris bir kadın nedeniyle tartıştığı aynı işyerinde garson olarak çalışan Mehmet Avkıran’ın, annesine ve kız kardeşine sövdüğü gerekçesiyle  yüzüne kafası ile vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Güneralp, “Zanlı Mehmet Şerif Durdu, aracında bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen ve tanıkların ifadesine göre 7-8 santim uzunluğunda olduğu sanılan meyve bıçağıyla müştekinin sol karın boşluğuna bir kez, sol yan kısmına iki kez ve üç kez sırt kısmına saplayarak, ağır yaraladı” dedi. Güneralp, polisin olay mahalline intikal ettiğini ve olayda yaralanan Mehmet Avkıran’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesini sağladıklarını anlattı. Güneralp, müştekinin yapılan ameliyat sonrası Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını söyledi.

Polis çavuru Tural Güneralp, “Mehmet Avkıran’ın doktoru, hayati tehlikesi olduğunu ve durumunun 48 saat içinde netleşebileceğinin söyledi” dedi. Güneralp, zanlının ilk anda olay mahallinden kaçtığını ancak telefonla arandıktan sonra polise teslim olduğunu anlattı. Zanlının verdiği gönüllü ifadesinde olayda kullandığı bıçağı Lapta’daki balıkçı barınağından denize attığını itiraf ettiğini belirten Güneralp, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat’taki dalgıç ekibinin dün öğle saatlerinde arama yaptığını ancak bıçağın bulunamadığını mahkemeye aktardı. Güneralp, aranan emareler ve alınacak ifadeler olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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