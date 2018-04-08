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Gece denizde kaçak av yapan 2 kişi tutuklandı

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Gece denizde kaçak av yapan 2 kişi tutuklandı
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Bafra’da dün günün ilk saatlerinde zıpkınla kanunsuz balık avladığı tespit edilen 36 yaşındaki Y.K. ve 31 yaşındaki K.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Avcılık Federasyonu’na bağlı Av Koruma ekibinin önceki akşam gerçekleştirdikleri rutin devriyede Çayırova Bafra arası “Talasa” diye bilinen bölgede, bazı kişilerin saat 23:00 sıralarında deniz içinde ışık kullanarak zıpkınla avlandığından şüphelenerek, olayı takibe aldıkları belirtildi.

Av Korucularının takibi sonucunda söz konusu şahısların, saat 01:10’da denizden çıktıkları anda, balık, zıpkın ve fenerle avlandıkları görülerek, olaya suç üstü müdahalede bulunarak, bölgeye polis ekibi de çağrıldığı kaydedildi.

Kaçak avcılardan birinin tüm malzeme ve balıkları elinden atarak olay yerinden kaçarak ayrıldığı, ancak arabası ve cep telefonunu olay yerinde bırakan şahıs, daha sonra polis tarafından tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Her iki kişiye de Ziyamet Polisi tarafından dava okundu ve şahıslar mahkemeye sevk edildi.

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