Gazocağı'ndaki kısa devre evi kül ediyordu

Gönyeli’de öğle saatlerinde bir evin ikinci katındaki çamaşır odası içindeki gazocağının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucunda odadaki tüm eşyalar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12.00sıralarında, Gönyeli'de Yiğit Sokak üzerinde bulunan Hayrettin Gönyeli' ye ait ikametgâhın ikinci katında bulunan çamaşır odası içerisindeki gaz ocağının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan tüm eşyalar yanarak zarar görürken diğer odalar isten zarar gördü.