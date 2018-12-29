banner237
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
26 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
20 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
215 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
53 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
50 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
24 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
14 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
61 0
banner82

Gazocağı'ndaki kısa devre evi kül ediyordu

banner27

banner210
Gazocağı'ndaki kısa devre evi kül ediyordu
banner215

Gönyeli’de öğle saatlerinde bir evin ikinci katındaki çamaşır odası içindeki gazocağının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucunda odadaki tüm eşyalar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12.00sıralarında, Gönyeli'de Yiğit Sokak üzerinde bulunan Hayrettin Gönyeli' ye ait ikametgâhın ikinci katında bulunan çamaşır odası içerisindeki gaz ocağının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan tüm eşyalar yanarak zarar görürken diğer odalar isten zarar gördü.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.