banner237
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
225 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
14 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
13 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
14 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
306 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
42 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
29 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
222 0
banner82

Gazimağusa’da huzur operasyonu: 23 gözaltı

banner27

banner210
Gazimağusa’da huzur operasyonu: 23 gözaltı
banner215

Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi, tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişi ile kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edildi

Gazimağusa’da önceki gece yapılan huzur operasyonu esnasında, uyuşturucudan dolayı 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde kontrol amaçlı durdurulan 28 yaşındaki Z.B.’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki A.A.’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
21:00-01.00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri, pansiyonlar kontrol edildi.
Yapılan kontroller ve trafik denetimlerinde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi, tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişi ile kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 166 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 7 araç trafikten men edildi.
Dün gece Güzelyurt’ta da operasyon yapıldı. Bu çerçevede, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 585 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 62 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 7 araç trafikten men edildi.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.