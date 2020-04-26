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Gazimağusa’da 5 kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı

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Gazimağusa’da 5 kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen M.N.O.’nun (E-32) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 
Önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı. 
Öte yandan önceki gün saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.E.G.(E-22) ve E.E.M.’nin (E-23) kaldıkları ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. 
Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen K.O.O.(E-30) ve N.I.E.’nin (E-30) kaldıkları ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.  
Bahse konu şahıslar tutuklandı. 

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