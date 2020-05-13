Gazimağusa Limanı'nda feci olay

Gazimağusa Limanı'nda açıkta demirli bulunan yük gemisinde temizlik yapan iki yabancı uyruklu kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre bugün saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa'da limanda açıkta demirli bulunan Anakin isimli yük gemisinde bulunan Mısır uyruklu 23 yaşındaki Ahmed Mohamed Hassan YOUSSEF ve Suriye uyruklu 26 yaşındaki Hosin ALOTHMAN gemi güvertesinde su ile temizlik yaptıkları sırada gemide bulunan kaçak elektrik akımına kapılarak ağır sekilde yararlandılar.

Tekne ile limana çıkarılan şahıslara sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdiler.