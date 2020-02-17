Gazimağusa-İskele ana yolunda dün gece iki kaza: 1'i ağır iki yaralı

Gazimağusa-İskele ana yolunda dün gece iki kaza meydana geldi. Kazalarda biri ağır iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 20.30 sıralarındaki ilk kazada, yolun 3-4’üncü kilometreleri arasında kuzeye doğru dikkatsizce seyreden Gazimağusa’da sakin 20 yaşındaki Selahattin Ünaldı yönetimindeki KL 459 plakalı salon araç, St. Barnabas çemberini geçtikten sonra önünde aynı istikamette bisikletle seyreden Gazimağusa’da sakin Truong Manh Dung’a aracının önüyle çarptı.

Kazada yaralanan bisikletli Dung, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve acil serviste müşahede altına alındı. Sürücü Selahattin Ünaldı ise tutuklandı.

TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Gazimağusa-İskele ana yolundaki ikinci kaza saat 22.15’te oldu. Yolun 7’nci kilometresinde kuzeye doğru dikkatsizce soldan, ikinci şeritte seyreden İskele’de sakin 68 yaşındaki Burhan Kulaç yönetimindeki PN 083 plakalı çift kabin araç, Salamis Otel çemberine yaklaştığında, aracın sağ ön tekerleğiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Salamis çemberinde bordur taşlarına da çarpınca araç havalanın yolun solundaki çelik bariyere çarptı ve tekrar takla atıp yolun solundaki kaldırımda sürüklenerek durabildi.

Kazada yaralanan PN 083 plakalı aracın sürücüsü Burhan Kulaç ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve buradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisine alındı.