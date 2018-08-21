Gazimağusa Devlet Hastanesi eczanesinde şeker hapları neden yok?

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde eksikliklerin her geçen gün arttığını belirterek bu konudaki sitemlerini aktardılar.

Kendilerinin emekli kişiler olduklarını ifade eden vatandaşlarımız, aldıkları maaşla kıt kanat geçindiklerini söyleyerek son günlerdeki döviz krizi ile maaşlarının tamamıyla eridiğini ifade ederek bu kriz nedeniyle günlük olarak kullandıkları birçok ilacı devlet hastanesi eczanesinden almak zorunda kaldıklarını ancak onu da başaramadıklarını anlattılar.

Kendilerinin diyabet hastası olduklarını belirterek geçtiğimiz günlerde kontrol için gittikleri Gazimağusa Devlet Hastahanesi’nde doktorlarının yazdığı reçete ile Hastanenin eczanesinden ilaçlarını almaya gittiklerini anlattılar. Ancak devlet hastanesinin eczanesinde şeker açlık ve tokluk hapı olmadığını öğrendiklerini ifade eden vatandaşlarımız bu hapların bir süreden beridir eczanede bulunmadığını kendilerine söyleyen eczane çalışanları ancak dışarıda bulabileceklerini söylediğini aktardılar.

Bu ekonomik krizde dışarıdan hap almanın n kadar büyük bir külfet olduğunu bilmezmiş gibi kendilerine bunu söylenmesinin çok ağırlarına gittiğini dile getiren vatandaşlarımız, “Devlet ancak böyle zamanlarda vatandaşının yanında olursa devlet olur” diyerek sitemlerini paylaştılar.