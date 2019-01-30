Gazimağusa'da uyuşturucu zulasına baskın

20 gram uyuşturucu madde ve 822 extacy hap ile dün Narkotik Polisi aldığı bir bilgi ışığında tespit ettiği Collins Touchukwu Edeh’in tasarrufunda çanta içerisindeki bir poşette toplam 19 adet üzerinde kuru kafa logosu bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan mavi renk extacy hap ile 1 gr hint keneviri bulunarak tutuklandı. Aynı gün genişletilen soruşturmada üniversite kampüsü içerisinde Ifeoma Okecukuwu Treafer Odunse isimli kızla birlikte kaldıkları evde yapılan aramada evin muhtelif yerlerine saklanmış uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 19 gr. Hint keneviri ve 790 adet extacy hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2420 dolar, 925 Euro, 900 TL nakit ve satışta kullanıldığına inanılan 30 adet küçük naylon paket bulunarak emare olarak alındı. Ayni gün zanlı Edeh'in birlikte ayni evde kaldığı zanlı İfeoma da polis tarafından tutuklandı.

Bugün Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan her iki zanlının 2 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Her iki zanlı da polise ifade vermezken 1. Zanlı sözlü beyanda bulundu.

Polisin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.(MHA)