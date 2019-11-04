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Gaziköy yasa boğuldu

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Gaziköy yasa boğuldu
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 Gaziköy bugün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Özalp Reis'e ağlıyor.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 06.30 sıralarında,  Gaziköy'de sakin Özalp Mustafa REİS (E-48/ Polis Memuru), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Özalp Mustafa Reis, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Ercan Güvenlik Amirliğinde görev yapıyordu. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

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