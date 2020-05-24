Gaziköy ve Serdarlı'da yangın

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 10:45 sıralarında, Gaziköy ağıllar bölgesinde çıkan yangın sonucu 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile, Yavuz Ceyda'ya ait 1500 adet rulo balya, 5 dönüm anız ve hayvan gübresi yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan saat 11.00 sıralarında, Serdarlı köyünde iki farklı noktada yangın meydana geldi. Yangın sonucu 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı. Yangına polis itfaiye ve çevre sakinlerinin traktörler ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.