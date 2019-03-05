GAÜ Milenyum Binası'nda yangın korkuttu

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Milenyum binasında çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, bu sabah saat 09.15'te GAÜ’nün Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste yangın çıktığını bildirdi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ofis ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak zarar görürken, ofisin bitişiğinde bulunan sekreter odasının tavan kısmen yanarken duvarları islenmek suretiyle, toplantı salonuna ait camlar ise ısıdan patlamak suretiyle hasar meydana geldi. Soruşturma devam etmekte.