Garson içkileri bar yerine evine götürdü

Rocks Otel’de garson olarak çalışann Emre Demir otele ait Onix isimli bardan almış olduğu toplam değerleri 1200 TL çeşitli marka içkiyi diğer bara götürmek yerine evine götürünce şikayet üzerine tutuklandı

(Kamalı Haber)

Girne’de faaliyet gösteren Rocks Hotel'in barında garson olarak çalışan Emre Demir içki çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne polis müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu,zanlı Emre Demir'in 11 Ocak tarihinde saat 13.00 raddelerinde, Girne’de Yat Limanında faaliyet gösteren Rocks Otel’e ait Hokkabaz isimli barda garson olarak çalışmakta olduğu barda ihtiyacı olduğu gerekçesiyle bara götürmek üzere Rocks Otel’e ait Onix isimli bardan almış olduğu toplam değerleri 1200 TL olan 1 litrelik 1 şişe Johnnie Walker Double Black Label, 1 litrelik 1 şişe Johnnie Walker Black Label, 1 litrelik 1 şişe Jack Daniels ve 1 litrelik 2 şişe Chivas Regal marka içkiyi çaldığını söyledi. Polis zanlının 12 Ocak tarihinde tespit edilerek aleyhindeki mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini emarelerin zanlının tasarrufunda bulunduğunu ancak alınan zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı pişman olduğunu belirterek “Hatamı anladım içkileri geri verdim özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.