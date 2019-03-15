Gargınsu ve kızı teminatla serbest

Lefkoşa’da evinde yasadışı cemiyete ait ve propaganda olduğu iddiasıyla kitap bulunan Bengül Gargınsu ve kızı Simge Alıcı tutuklanmalarının ardından teminatla serbest kaldılar

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da ikametgahında yasadışı cemiyete ait ve propaganda olduğu iddiasıyla kitap bulunan zanlı Bengül Gargınsu ve kızı Simge Alıcı tutuklanmalarının ardından teminat maksadıyla mahkemeye çıkarıldı.Bengül Gargınsu ve kızının mahkemesini ailelerinin yanı sıra, Sendikal Platform üyeleri, bazı CTP üyeleri de izledi.

Meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, 11 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa’da, 48 yaşındaki Bengül Gargınsu ve aranan bir şahsın, Marmara adresindeki ikametgâh içerisinde mahkeme emri gereği yapılan aramada muhtelif sayıda Yasadışı Cemiyete ait Yıkıcı ve Propaganda niteliğinde yayın olan kitaplar ve üzerinde PKK'nın bayrağının amblemi bulunan, içerisinde hatıra niteliği taşıdığı düşünülen Casio marka siyah renk kordonsuz kol saati olan sandık bulunup emare olarak alındığını belirtti. Kavan, aynı gün zanlı Bengül Gargınsu mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Kavan, zanlının kızı olan Simge Alıcı’nın da 13 Mart’ta tutuklandığını kaydetti. Kavan, zanlıların evinden 27 kitapın emare alındığını ve zanlıların kitapların kime ait olduğunu söylemediğini, ifade de vermediklerini sadece sözlü beyanda bulunduklarını mahkemeye aktardı. Kavan, 27 kitabın PKK isimli terör örgütünün propagandasını yaptığını belirtti. Polis çavuşu Ahmet Kavan, kitapların uzmanlar tarafından incelenmesinin ardından sanıklara yazılı dava tebliğ edileceğini söyledi. Zanlıların etki edeceği tahkikatın tamamlandığını belirten Kavan, KKTC vatandaşı olan zanlı Bengül Gargınsu’nun mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan Avukat Ürün Solyalı, polise, “Sanıkları kitap bulundurdukları için yasadışı cemiyete üye olduklarını mı bağladınız” sorusunu sordu. Polis çavuşu Ahmet Kavan, “Suç tespit edildi” dedi. Kavan, kitap haricinde PKK’nın amblemi olan sandık da bulunduğunu söyledi.

Huzurunda verilen iki şahadeti de değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesine emir verdi.İnan, zanlı Simge Alıcı’nın ayrıca haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.

Zanlı Simge Alıcı ayrıca 8 Mart 2019 tarihinde 04.30’da Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde Hasan Gönül’ün yetkilisi olduğu Wideline Reklam Hizmetleri LTD. Şirketine ait 198x 350 cm ebatlarındaki 4 adet reklam panosunun üzerine boya ile “Leyla Güven, Jin Jan Azadi, 121. Gün” yazıları yazarak, 4 bin 600 TL hasara uğratmak suçundan da teminata bağlandı.