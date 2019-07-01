 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
8 0
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
153 0
 
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
199 0
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
71 0
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
14 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
15 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
107 0
banner82

Füze, Suriye’den İsrail uçaklarına fırlatılmış olabilir

banner27

Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Taşkent yakınlarında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Ağar, fotoğraflara bakıldığında birkaç farklı seçeneğin akla geldiğini söyledi. Ağar, kuyruk yapısına bakıldığında, en güçlü olasılık olarak hava savunma sistemine ait S-200 ya da S-300 füzesinin akla geldiğini vurguladı.

banner315
Füze, Suriye’den İsrail uçaklarına fırlatılmış olabilir
banner267

 

 

Abdullah Ağar TAK’a yaptığı açıklamada, Taşkent’te patlamaya neden olan seçenekleri değerlendirdi.

Abdulah Ağar, fotoğraflara bakıldığında akla birkaç farklı seçeneğin geldiğini vurguladı.  Ağar, “en güçlü olasılık hava savunma sistemine ait S-200 ya da S-300 füzesi olması” dedi.  Ağar, bu füzelerin Suriye’den İsrail uçaklarına yönelik fırlatılmış olabileceğini kaydetti.

Abdullah Ağar, parçaların ikinci olasılık olarak bir Scud füzesine ait olabileceğini de belirtti.   Ağar, parçaların bir seyrüsefer füzesinin yakıt tankı, ya da insansız hava aracına ait olma olasılıklarını ise daha zayıf seçenekler olarak değerlendirdi.

Abdulah Ağar, parçaların üzerindeki yazıların önemli olduğunu, bununla birlikte düşüş istikameti ve menzilinin de, füzenin ne olduğuna, nereden atıldığına ve ne niyetle atıldığına dair kesin bilgileri verebileceğinin altını çizdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.