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Fuhuşa teşvikten yakalandı

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64 ve 41 yaşındaki iki kadını farklı kişilerle cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağlayan Nahide Yaman tutuklandı

Fuhuşa teşvikten yakalandı
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Evrim KAMALI

Girne’de 64 yaşındaki isminin baş harfleri M.A. ve 41 yaşındaki isminin baş harfleri N.Y adlı iki kadına fuhuş yaptıran Nahide Yaman dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının fuhuşa teşvik, fahişelik yaptırma ve yapılmasına yardımcı olma suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Nahide Yaman’ın, Girne’de iki apartman dairesinde iki bayana fuhuş yaptırdıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, söz konusu adreslere baskın yapıldığını, zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının iki kadını farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladığını söyledi. Zanlının işlediği suçu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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