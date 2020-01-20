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Fuhuşa teşvikten tutuklandı

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ tarafından yapılan operasyonda ikametgâhın yatak odasında tespit etmiş olduğu 2 erkek şahsın ve Mağusa’da sakin 3 kadın şahsın para karşılığında birlikte olmalarını sağlayıp adı edilenleri fuhuşa teşvik ettiği tespit edilen Cüneyt Tamavcı tutuklandı

Fuhuşa teşvikten tutuklandı

 

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da bir apartman dairesine gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç huzurda bulunan zanlı Cüneyt Tamavcı’nın “Fuhuşa Teşvik, Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının ikametgâhına 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ tarafından yapılan operasyonda ikametgâhın yatak odasında tespit etmiş olduğu 2 erkek şahsın ve Mağusa’da sakin 3 kadın şahsın para karşılığında birlikte olmalarını sağlayıp adı edilenleri fuhuşa teşvik ve Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma suçunu işlediklerini tespit ettiklerini açıkladı. Polis başlatılan tahkikatın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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