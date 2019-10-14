Fuhuşa suçüstü

Girne’de Ahmet Esen ile Dursun Yıldırım’ın bir kadını bir erkekle yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fuhuş yapmasına yardımcı olup kazanç sağladıkları tespit edildi

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç elde etme suçlarından tutuklanan Ahmet Esen ile Dursun Yıldırım dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç elde etme suçlarından methalder olduğunu söyledi. Şengil, 12 Ekim 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin park alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda zanlıların Durmuş Yıldırım’a ait taksi içerisinde Rus uyruklu O.R. isimli kadınla E.Ç. isimli şahsın fuhuş yapmasını sağlayıp kazanç elde ettiklerini söyledi. Şengil, aynı gün zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını, zanlı Yıldırım’ın tasarrufunda E.Ç den alınan fuhuş geliri olan 3 bin TLnin bulunarak emare alındığını belirtti. Şengil, O.R.’den temin edilen ifadede daha önce fuhuş suçundan dosya tazmin edilip, uyuşturucudan yargılanıp, hapis yattıktan sonra KKTC’den ihraç edilen Serkan Tosun ile Türkiye’de anlaştıklarını, kız arkadaşı V.C. ile fuhuş yapmak üzere e Ekimde KKTC’ye geldiklerini, fuhuştan elde ettikleri gelirin yüzde 50’sini Ahmet Esen aracılığı ile Serkan Tosuna gönderdiklerini, KKTCdeki tüm müşteri organizasyonunu Ahmet Esen’in yaptığını, 12 Ekimde de zanlı Esen tarafından zanlı Yıldırım’a teslim edildiğini, zanlı Yıldırım’ın da kendisini E.Ç’ye teslim ettiğini ve parayı aldığını itiraf ettiğini söyledi. Şengil, V.C.’den de ifade aldıklarını, O.R. ,ile aynı ifadeyi verdiğini belirtti. Şengil, E.Ç’nin ise fuhuş anlaşmasını zanlı Yıldırım ile yaptığını ve parayı ona verdiğini söylediğini aktardı. Şengil, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, işlendiği iddia edilen suçların vahim ve 5 yıla kadar hapis öngördüğünü belirterek, 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.