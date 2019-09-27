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Fuhuş çetesine suçüstü

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Türkiye’den KKTC’ye getirdikleri minibüste fuhuş yaptıran çete suçüstü yakalandı

Fuhuş çetesine suçüstü
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Ülkemize çöken bir “fuhuş çetesi” önceki gece Girne’de gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çökertildi.  

Haberci’nin haberine göre Türkiye medyasında sık sık gündeme gelen “minibüste fuhuş” en sonunda Kıbrıs’a da taşındı.

Ülkenin turizm başkenti Girne’de gerçekleştirilen operasyonda iki kadın bir erkek gözaltına alındı. Zanlıların müşterileriyle, Türkiye’den getirdikleri 48 LL 930 plakalı minibüste seks yaptıkları ortaya çıktı.

Operasyondan çıkan bilgiler ise tüyler ürpertici. Türkiye’den minibüsle gelen evli çift Ferdi Yıldırım ile S.Y. (K-33) beraber geldikleri Z.K. (K-18) ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurdukları kişilerle, bir seansı 400 TL,  iki seansı 700 TL, gecelik ise bin 500 TL üzerinden pazarlık yapıyor.

Pazarlığı WhatsApp üzerinden “buse” kod adıyla yapan kadınlar, ev temin edemeyen müşterilerine, Türkiye’den getirdikleri 48 LL 930 plakalı minibüste seks yapabileceklerini söylüyorlar. Fuhuşa aracılık yapan 31 yaşındaki F.Y.’nin ise eşini pazarladığı ortaya çıktı.

Aracılığını F.Y.’nin yaptığı fuhuş çetesinin yaklaşık 1 buçuk aydır faaliyette olduğu öğrenildi. Hijyenik ortamdan uzak ve hiçbir kontrolden geçirilmeyen kadınların, zü

Fuhuşun yapıldığı minibüs

Minibüsün içindeki kirli şilte zührevi bir hastalık taşıyıp taşımadığı ise bilinmiyor.

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