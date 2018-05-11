Fuar kavşağında yine kaza

Fuar kavşağında kazasız gün geçmiyor. Dünkü kazada üç kişi hafif yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da Fuar Kavşağı olarak bilinen yerde dikkatsizlik ve acelecilik nedeniyle yaşanan trafik kazaları bitmek bilmiyor. Dün sabah saat 09:30 sıralarında yaşanan kazada üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 19 yaşındaki Asya Hoşoğlu yönetimindeki PE 658 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada fuar kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa fuar istikametine doğru dönüşe geçtiği esnada Gönyeli istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 59 yaşındaki Enol Kemaloğlu yönetimindeki KM 925 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü ile PE 658 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Asena Hoşoğlu hastaneye kaldırıldı.