Fuar duvarını devirdi

Yakın Doğu Bulvarı üzerinde sabaha yakın dikkatsizlik ve sürat nedeniyle meydana gelen kazada Fuar Alanını çevreleyen duvarını devirerek Fuar alanına giren araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı olarak bilinen çift şeritli yolda sabaha yakın meydana gelen kazada yoldan çıkan araç Fuar Alanı duvarını devirip takla atarak durabilirken, araçta yolcu olan bir kişi kazayı hafif yaralarla atlattı. Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, 23 yaşındaki Büşra Erdoğan, yönetimindeki LV 336 plakalı salon araç ile Yakın Doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda bulunan kaldırıma çarptı. Çarpma sonrasına fuar alanını çevreleyen demir korkulukları hasara uğrattıktan sonra takla atan Erdoğan yönetimindeki araç, fuar alanı içerisindeki ağacı devirerek durabildi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Yasin Salan hafif yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.