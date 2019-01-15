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Fırtına birçok bölgede zarara neden oluyor

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Fırtına birçok bölgede zarara neden oluyor
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Ülkede sabahtan itibaren etkili olan fırtına birçok bölgede zarara yol açıyor.

Lefke'den Karpaz'a kadar birçok yerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu, bazı yerlerde ise hayvan barınaklarının çatıları uçtu.

Akşam saatlerinde Karaoğlanoğlu'nda bulunan Akpınar Pastanesi önünde bulunan elektrik tellerinin aşırı fırtınaya dayanamayarak kopması nedeniyle yola düşen elektrik tellerinden dolayı trafik aksadı.

Olay yerine gelen Elektrik Kurumu personellinin kopan elektrik tellerini tamir etmek için çalışmaları devam ediyor.

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