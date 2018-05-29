Fırat, görevinin hakkını vermedi

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat’ın görevden alınması Meclis’te gündem oldu. Bakan Şahali, “Fırat’ın görevinin hakkını vermediğini düşündüm. Sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurarak, kendisini görevden aldım” dedi

Mecliste söz alan YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa milletvekili Erhan Arıklı kamudaki görevden almalara değindi. Arıklı, “İntikam duygusuyla hareket ediliyor. Orman Dairesi Müdürü Sayın Altay Fırat görevden alındı. Eski görevine dönmesi gerekiyor ama oradaki kadrosu dolu. Sırf misilleme için yangın mevsiminde bu insanı görevden alındınız. Bunun bir mantığı var mı?” ifadelerine yer verdi.

Altay Fırat’ın eşi nedeniyle görevden alındığını da savunan Arıklı, Fırat’ın maaş alma konusunda da sıkıntı yaşadığını söyledi.

Erhan Arıklı,” Müşavirlik yasasındaki bu anomaliyi düzeltin. Görevden alınanlar kadroları doluysa nereye dönecek?” diye sordu.



ŞAHALİ: “FIRAT’IN GÖREVİNİN HAKKINI VERMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM. SAĞLIK SORUNLARINI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK GÖREVDEN ALDIM”

Arıklı’yı yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, “Sayın Müdürün görevden alınması ile eşi arasında kurduğunuz irtibatı kesinlikle reddediyorum. Bakanlığımız bünyesinde olan, henüz iki yılını doldurmamış ve müşavir olma hakkı kazanmamış bürokratların görevden alınması için yazılarımı yazdım, imzaladım. Altay Fırat, sağlık sorunu yaşıyordu. Bu süreye kadar kendisine gösterilen hoşgörüyü ben de gösterdim” dedi.

Fırat’ın görevden alınmasının eşinin durumuyla hiçbir ilgisi olmadığını yineleyen Şahali, “Bu karar gecikmiş bir karardı. Herkes görevinin hakkını vermek durumundadır. Sayın Fırat’ın görevinin hakkını vermediğini düşündüm. Sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurarak, kamu yararını gözeterek kendisini görevden aldım” dedi.

Orman Dairesi eski Müdürü Altay Fırat’ın Başbakanlık koordinasyonundaki Acil Durum Kurulu’na aktardığı bilgilerle kendisine aktardığı bilgilerin aynı olmadığını da belirten ve bunun ormanlar için tehdit oluşturduğunu ifade eden Şahali, Orman Dairesi ile ilgili sorduğu hiçbir soruya doğrudan cevap alamadığını da söyledi.