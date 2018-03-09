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Fırat Çırak ve Yıltan Paralik kalplerine yenildiler

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Fırat Çırak ve Yıltan Paralik kalplerine yenildiler
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Gazimağusa’da  bu sabah  Fırat Çırak  (E-42) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Çırak’ın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan muayenede darp izine rastlanmadı. Çırak’ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
Bu arada, dün saat  17:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüseyin Yıltan Paralik (E-64), ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği sonucu gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Yıltan Paralik

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