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Firarilerden biri Güney’e kaçtı

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Cezaevinde tutuklu bulunurken firar eden Süleyman Yılkar’ın Yiğitler Burcu’ndan Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edildi. Diğer firari Aliser Eymirov’un yeri ise henüz tespit edilemedi

Firarilerden biri Güney’e kaçtı
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Merkezi Cezaevi firarilerinin birinin güney Kıbrıs’a kaçtığının tespit edildiğini bildirdi.
Kadri kişisel sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Merkezi Cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü yetkililerinden konuyla ilgili bilgi aldığını ifade ederek, mahkûmlardan birinin güneye kaçtığının öğrenildiğini, diğerinin yerinin ise henüz tespit edilemediğini kaydetti.
Kadri’nin açıklaması şöyle:
“Merkezi Cezaevi’nde tutuklu iki kişinin firar etmesiyle ilgili haberi alır almaz Merkezi Cezaevi’ne giderek cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldım.
Mahkûmlardan Süleyman Yılkar’ın firar ettikten sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilmiştir.
Dışişleri Bakanlığımız, Yılkar ile ilgili Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas kurmuş gerekli girişimleri başlatmıştır.
Aliser Eymirov’un yeri ise henüz tespit edilememiştir. Polisimizin başlattığı geniş çaplı soruşturma ve araştırma devam etmektedir. Firar ile ilgili gerekli iç soruşturma da devam etmektedir. Siz değerli halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

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