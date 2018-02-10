Firariler Larnaka'da yakalandı

Merkezi Cezaevi'nden firar eden mahkumlar Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov bugün öğle saatlerinde Larnaka'da yakalandı. Polis Basın Subaylığı, her iki firarinin Kıbrıs'ın kuzeyine iadesi için gerekli girişimin başlatıldığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere her iki mahkum da 7 Şubat akşamı çöp dökmek için 2 gardiyan ile birlikte cezaevinin avlusuna çıkmış, buradan koşarak kaçmıştı. Mahkumların cezaevinden firar etmesinin ardından 'güvenlik zaafiyeti' sorgulanmış, 2 gardiyan ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
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