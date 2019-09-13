Firarı uzun sürmedi

Üç üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklu olarak bulunan Mürsel Aydın, dün davası nedeniyle götürüldüğü mahkemenin avlusundan firar etti ancak çok geçmeden yakalandı

Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Mürsel Aydın, devam eden mahkemesi dolayısıyla götürüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin avlusundan dün saat 14:30 sıralarında firar etti. Dünkü duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar eden Mürsel Aydın polisin başarılı soruşturması sonrasında saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da yakalandı.

Mürsel Aydın, 20 ile 19 yaşlarındaki üç üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunuyordu.