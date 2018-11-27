Firarı kısa sürdü

Birçok yerde hırsızlık yapma suçundan tutuklu bulunan ve Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde gardiyan eşliğinde tedavi gören 32 yaşındaki Soner Aydaş, dün sabaha yakın hastaneden firar etti ancak çok geçmeden Girne’de yakalandı

Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören 32 yaşındaki Soner Aydaş, dün sabah 04.00 sıralarında hastaneden firar etti.

Ancak Aydaş, firarının üzerinden çok geçmeden polis tarafından Girne’de yakalandı.

Ülkeye bu yılın Ağustos ayında turist olarak giriş yapan TC uyruklu Soner Aydaş, tüm parasını kumarda kaybedince hırsızlık yapmaya başlamıştı. Aydaş, 5 gün içerisinde milyonlarca liralık ziynet eşyası ve para çalmış, çaldıklarını da kumarda kaybetmişti.

Bayram tatilini geçirmek için 17 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaptığı öğrenilen ve kumarda parasını kaybettiği için 5 gün sonra hırsızlık yaparak elde ettiği paralarla kumar oynamaya devam eden zanlı Soner Aydaş, Eylül ayında Girne’de tutuklanmıştı.

Aydaş, parasız kaldığı beş gün içinde önce bir oteli gözüne kestirip müşteri olarak girmiş ve Spa odasında bir kişiye ait dolap içinde muhafaza edilen Rolex marka kol saatini, 200 TL ve 20 Euro nakit parayı çalmıştı.

Bunlarla yetinmeyen hırsız, Ozanköy’de sokaklarda gezindiği sırada 78 yaşındaki bir İngiliz’in evine temin ettiği anahtarla giriş yapmıştı.

Aydaş, V.J.W.A.’ya ait toplam değerleri yaklaşık 20 bin TL olan muhtelif ziynet eşyalarını, 140 Sterlin ve 10 bin TL nakit parayı ve çalışma odası içerisindeki masa üzerinde muhafaza edilen 10 bin TL değerindeki Apple Marka laptobu çalarak elini kolunu evden sallayarak çıkış yapmıştı.

İki ayrı hırsızlık olayının polise bildirilmesinin ardından incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen Aydaş, Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Aydaş, “Kumarda paramı kaybettim, mecbur kaldım çaldım” diyerek kendini savunmuştu.