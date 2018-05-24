banner107
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
38 0
19 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
162 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
416 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
92 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
366 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
32 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
banner82
banner147

Firari katil yakalandı

banner27

Girne'de tedavi için götürüldüğü hastanede bulunduğu sırada firar eden tutuklu Yılmaz Gümüş Guney Kıbrıs'ta yakalandı.

Firari katil yakalandı
banner137

 

Polis basın subayı, 8 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nden firar eden Yılmaz Gümüş'ün bugün GKRY bölgesinde Baf'ta tespit edilerek, tutuklandığını doğruladi.  


Yılmaz Gümüş'ün iadesi için suç ve suçlara ilişkin teknik komite aracılığıyla gerekli girişim yapıldığı belirtildi.

Rum kaynaklara göre, Gümüş ve beraberindeki bir kişi Baf'ta yakalandıkları sırada üstlerinde bir miktar da uyuşturucu bulundu.

Gümüş, Güney Kıbrıs'a kaçak geçmekten ve sahte belge taşımaktan Rum makamlarca da yargılanacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.