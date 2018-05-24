Firari katil yakalandı

Girne'de tedavi için götürüldüğü hastanede bulunduğu sırada firar eden tutuklu Yılmaz Gümüş Guney Kıbrıs'ta yakalandı.

Polis basın subayı, 8 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nden firar eden Yılmaz Gümüş'ün bugün GKRY bölgesinde Baf'ta tespit edilerek, tutuklandığını doğruladi.



Yılmaz Gümüş'ün iadesi için suç ve suçlara ilişkin teknik komite aracılığıyla gerekli girişim yapıldığı belirtildi.



Rum kaynaklara göre, Gümüş ve beraberindeki bir kişi Baf'ta yakalandıkları sırada üstlerinde bir miktar da uyuşturucu bulundu.



Gümüş, Güney Kıbrıs'a kaçak geçmekten ve sahte belge taşımaktan Rum makamlarca da yargılanacak.