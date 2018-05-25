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Firari katil Güney’e Pile’den geçmiş

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Baf Mahkemesi, Baf’ta yakalanan firari Yılmaz Gümüş hakkında beş gün tutukluluk emri verdi. Gümüş, Güney Kıbrıs’a Pile üzerinden geçtiğini, Kıbrıslı Türk’ün kendisini Larnaka’dan aldığını söyledi

Firari katil Güney’e Pile’den geçmiş
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Baf’ta, bir Kıbrıslı Türk ile birlikte yakalanan firari Yılmaz Gümüş’ün, önceki gün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve hakkında 5 gün tutukluluk emri alındığı belirtildi. 
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Baf Kaza Mahkemesi’nin Yılmaz Gümüş ile birlikte tutuklanan Kıbrıslı Türk hakkında da 5 gün tutukluluk emri verdiğini yazdı.
Yılmaz Gümüş’ün 6 suçlamayla karşı karıya olduğunu yazan gazete, Gümüş’ün tutuklandıktan sonra verdiği ifadede, Güney Kıbrıs’a Pile üzerinden geçtiğini, Kıbrıslı Türk’ün kendisini Larnaka’dan aldığını söylediğini belirtti.
Habere göre, Gümüş ifadesinde ayrıca, Kıbrıslı Türk’ün kendisini Baf’a bağlı Peya’da, 14 Mayıs’tan itibaren kaldıkları eve götürdüğünü söyledi. 
Gazete Yılmaz Gümüş ile Kıbrıslı Türk’ün çocukluk arkadaşı olduğunu, ancak Gümüş’ün ailesinin Londra’ya taşınması nedeniyle uzun bir süre temaslarının olmadığını yazdı. 
Fileleftheros gazetesi, firari Yılmaz Gümüş ve birlikte tutuklandığı Kıbrıslı Türk hakkında, sahte belge, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne yasa dışı girmek, tasarruflarında uyuşturucu bulundurmak, sahte belgelerle dolaşmak, başkasının kimliğine bürünmek gibi suçlamaların bulunduğunu yazdı.
Habere göre Rum polisi, olayı ele almak için Interpol ile de temasa geçti. 

 

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