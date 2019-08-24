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Firari hastaneye gitmek istedi

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Askeri mahkemeye çıkarılırken firar eden ancak çok geçmeden yakalanan zanlı Gökhan Doğan, yargıç karşısına çıktı, hastaneye gitmek istediğini söyledi

Firari hastaneye gitmek istedi
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Evrim KAMALI

İşlemiş olduğu araba hırsızlığı ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından ötürü tutuklanan zanlı Gökhan Doğan önceki gün askeri mahkemeye çıkarılırken firar etmesi üzerine yeniden yakalanıp dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Raif Safa, zanlı Gökhan Doğan’ın, iki kişiyle birlikte 18 Ağustos 2019 tarihinde Güvercinlik’te bir aracı sirkat ettikten sonra, Akıncılar’da askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneye geçerek, bir oto galerinden BMW ve Audi model iki arabayı çalıp, ayni yolla askeri bölgeyi ihlal edip, kuzeye döndüklerini anlattı. Polis, zanlı Gökhan Doğan’ın Askeri Mahkeme’ye çıkarıldığı esnada kelepçeden kurtulup, kaçtığını ve yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

 Mahkemede konuşan zanlı, hastaneye gitmek istediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının iki ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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