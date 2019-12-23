Fikret Karabudaklı yaşamını yitirdi

Araç, beton sete çarpıp dururken, Fikret Karabudaklı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Fikret Karabudaklı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsosinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
Yenierenköy'de sakin 85 yaşındaki Fikret Karabudaklı, yönetimindeki DC 481 plakalı araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, muhtemelen rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı.
Araç, beton sete çarpıp dururken, Fikret Karabudaklı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Fikret Karabudaklı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsosinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.