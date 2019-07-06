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FETÖ operasyonu

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Bolu merkezli KKTC ve 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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FETÖ operasyonu
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 Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Bolu, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de gözaltına alınan ve önceki gün adliyeye sevk edilen 7 zanlı, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartıldı.

Şüphelilerden özel sektör çalışanı Ahmet Ö, astsubay Abdullah A. ve üsteğmen Nurullah A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ekiplerin, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Temmuz'da bir muvazzaf üsteğmen ve bir astsubay, daha önce açığa alınan bir yüzbaşı ve bir astsubay, 2 eski askeri öğrenci, bir eski astsubay, "mahrem imam" oldukları öne sürülen, ByLock kullanıcısı bir sivil ve aktif görevdeki bir polis memuru olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlılardan 7'si eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

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