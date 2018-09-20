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FETÖ'den bir tutuklama daha

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FETÖ’den tutuklanan zanlı Hidayet Dost’u evinde iki gün saklayan ayrıca Dost’un tasarrufunda bulunan, sahte kimlik kartını temin etmesine yardımcı olduğu iddia edilen Mutesim Pilgir tutuklandı

FETÖ'den bir tutuklama daha
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Evrim KAMALI

Ülkemizde oluşturulan özel birim ile başlatılan terör örgütü soruşturması kapsamında 1 kişi daha tutuklandı. Zanlı Mutesim Pilgir dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, tutuklu olan zanlı Hidayet Dost’u iki gün evinde sakladıktan sonra, 12 Eylül’de havaalanına götürdüğünü söyledi. Mahan, zanlının “İzinsiz ikamet etmek” suçuyla tutuklandığını kaydetti. Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, Türkiye’de terör örgütüne bağı olup, olmadığı, ayrıca zanlı Hidayet Dost’un tasarrufunda bulunan, sahte kimlik kartını temin etmesinde zanlı Mutesim Pilgir’in yardım edip, etmediğinin araştırıldığına vurgu yaptı. Zanlının telefon dökümünün inceleneceğine, aranan emareler ve şahıslar olduğuna değinen Mahan, zanlının iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Mutesim Pilgir, “Hidayet Dost’u, Hasan olarak biliyordum. Sahte kimlikle alakam yok” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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