Fellahoğlu’na 6 yıl hapis cezası

Lefke’de Mayıs 2018 ayı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ve binlerce kök hintkeneviri ile yakalanan sanık Halil Fellahoğlu aleyhindeki karar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde karara bağlandı.

(Kamalı Haber)

Başkan Melek Esandağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda görülen dünkü karar duruşmasında sanık suçlu bulunup mahkum edildi. Sanık aleyhine verilen kararı Başkan Melek Esendağlı açıkladı. Esendağlı kararda “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ziraat ve tasarrufu” ile “Ateşli silah bulundurma" "Kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlarından itham edilen sanık Halil Fellahoğlu’nu suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı Başkan Esendağlı sanığın işlemiş olduğu suçları kabul edip adaletin erken tecelli bulmasına katkı koymasını lehine hafifletici unsur olarak değerlendirselerde bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Esendağlı sanığın Lefke bölgesinde ciddi miktarda uyuşturucu madde hintkeneviri yetiştirdiğini ve bunların hasadınıdıda yaptığını ayrıca tasarufunda tabanca bulundurduğunu bu uyuşturucu maddenin miktarının 33 kök boyları 15 ile 40 cm arasında değişen Hintkeneviri bitkisi, yine aynı alanının batıya bakan bölümünde toplam 2 bin 900 kök boyları 10 ile 150 cm arasında değişen Hintkeneviri bitkisi bulduklarını bunlara ek olarak 1 kilo hasat edilmiş ve madde bulunduğunu aktardı.

Başkan Melek Esendağlı aktarmış olduğu bu külliyetli miktara bakıldığında toplum sağlığını ve toplumu ciddi tehdit altına aldığına değinerek sanığı heyet olarak suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 6 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.