Felaketin eşiğinden dönüldü

İskele Mankeni Plajı bölgesinde yapılmakta olan otel inşaatında öğle saatlerinde karkasın çökmesi sonucunda yaşanan inşaat kazasında 3 işci yaralandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 14:30 sıralarında, İskele Mankeni Plajı bölgesinde, Kotitaş Turizm AŞ. tarafından yapımı devam etmekte olan otel inşaatının birinci katında beton dökümü yapıldığı sırada karkasın çökmesi sonucu, karkas üzerinde çalışan 3 işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçiler Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturma devam etmekte.