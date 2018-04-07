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Felaketin eşiğinden dönüldü

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Felaketin eşiğinden dönüldü
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İskele Mankeni Plajı bölgesinde yapılmakta olan otel inşaatında öğle saatlerinde karkasın çökmesi sonucunda yaşanan inşaat kazasında 3 işci yaralandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 14:30 sıralarında, İskele Mankeni Plajı bölgesinde, Kotitaş Turizm AŞ. tarafından yapımı devam etmekte olan otel inşaatının birinci katında beton dökümü yapıldığı sırada karkasın çökmesi sonucu, karkas üzerinde çalışan 3 işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçiler Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturma devam etmekte.

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