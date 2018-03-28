Feci kazada yaralılar kaçak çıktı

Yine dağ yolu, yine bir kamyon ve yine kaza. Girne-Değirmenlik dağ yolunda bu kez beton dökme pompası kontrolden çıkarak devrildi. Kazada biri ağır üç işçi yaralandı. Üç işçinin de ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda bir iş aracının devrildiği trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Saat 10.30’da meydana gelen kazada, Değirmenlik istikametine seyreden Tüfekçi Ltd'e ait 46 yaşındaki Kartal Taşkal yönetimindeki HG 086 plakalı beton dökme pompası, sağa meyilli virajda kontrolden çıkarak yolun solundaki bankete devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Kartal Taşkal yanında yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Harun Yaltılıgil ve 26 yaşındaki Muhammed İmdatullah, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralanan Muhammed İmdatullah’ın yoğun bakım servisine alındığı, diğer 2 yaralının ise acil serviste tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

YARALI İŞÇİLER KAÇAK ÇIKTI

Öte yandan Çalışma Dairesi, dün sabah Girne -Değirmenlik anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 işçinin kaçak oldukları açıkladı.

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol yazılı açıklamasında, Kartal Taşkal’ın çalışma izninin 2 yıl önce iptal edildiği, Harun Yaltılıgil ve Muhammed İmdatullah’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtları bulunmadığının tespit edildiğini, olayla ilgili tahkikatın tamamlanmasıyla Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımların uygulanacağını belirtti.



Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin yaptığı inceleme sonrasında, Kartal Taşkal’ın 5 Aralık 2015 tarihinde çalışma izni işveren tarafından iptal edilmiştir (kaçaktır). Diğer iki yaralı olan Harun Yaltılıgil ve Muhammed İmdatullah’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtları bulunmamaktadır.

Çalışma Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili tahkikatı devam

etmektedir. Tahkikatın tamamlanmasıyla; Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımlar uygulanacaktır.”

