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Feci kazada ölenlerin isimleri belli oldu

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Feci kazada ölenlerin isimleri belli oldu
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Turunçlu Kavşağında yaşanan ölümlü kazads ölenlerin isimleri belli oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza saat 19.25 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu Ulukışla arasında Haşim GİRGİN (E-30) yönetimindeki HF 388 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Girgin'in aracının karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yahya AMASYALI (E-42) yönetimindeki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmaları sonucu yaşanan kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysın AMASYALI (K-40) almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamlarını yitirdiler.  TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan  İlayda AMASYALI (K-18) ile Hasan AMASYALI (E-13) 'nın tedavileri LDH'de sürmekte.

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