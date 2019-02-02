Feci kazada ölen kişinin ismi belli oldu

Girne-Çatalköy anayolunun Cratos Otel yakınlarında meydana gelen kazada ölen kişinin Suzuki Vitara marka Jeep araç sürcüsü 41 yaşındaki İnan Öden olduğu bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23.15 sıralarında GF 252 plakalı Suzuki Vitara marka jeep araçla Girne'ye doğru seyretmekte olan İnan Öden'in Cratos Otel yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiği esnada karşıdan gelmekte olan 26 yaşındaki Sefer Üçüncü yönetimindeki TLK 249 plakalı minübüs ile çarpışması sonucu yaşandı.

Çarpışma sonucu devrilen ve adeta hurdaya dönen araçta bulunan İnan öden olay yerinde hayatını kaybederken, minübüs şöförü Sefer Üçüncü ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.